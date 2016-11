CLASSEMENT FIFA (NOVEMBRE 2016) L'Algérie quitte le Top 3 africain

L'Algérie a perdu trois places et pris la 38e position mondiale dans le classement de la Fédération internationale de football du mois de novembre 2016 publié avant-hier sur le site officiel de la première structure footballistique planétaire. Au niveau continental, elle quitte le podium pour la première fois depuis plusieurs mois et occupe la 5e place, devancée par le Sénégal (33e), la Côte d'Ivoire (34e), la Tunisie (34e) et l'Egypte (36e). Le Sénégal et la Tunisie sont, en compagnie du Zimbabwe (102e), les trois adversaires des Verts lors du premier tour (Gr, B) de la coupe d'Afrique des nations 2017 au Gabon du 14 janvier au 5 février prochains. L'Algérie a également cédé sa première place au niveau arabe qu'elle a longtemps occupée, et chute au troisième rang derrière le nouveau leader, la Tunisie et son dauphin l'Egypte. La défaite des Verts au Nigeria (3-1), le 12 en cours, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018, est pour beaucoup dans leur dégringolade dans le classement de la FIFA. Au niveau Mondial, le podium a subi un seul changement: Le Brésil se hisse à la deuxième place au détriment de l'Allemagne qui devient troisième, alors que l'Argentine reste première.