COUPE D'AFRIQUE DES CLUBS CHAMPIONS DE BASKET-BALL Le GSP dames dans le groupe B

Les basketteuses algériennes du GS Pétroliers ont été versées dans le groupe B de la coupe d'Afrique féminine des clubs champions (ACCW-2016), prévue du 25 novembre au 4 décembre à Maputo, selon le tirage au sort effectué jeudi dans la capitale mozambicaine. Les Pétrolières, championnes arabes en titre, évolueront aux côtés du Deportivo de Agosto (tenant du titre, Angola), de First Bank (Nigeria), du club de l'université internationale américaine (Kenya), et de l'Athletic Politecnica (Mozambique). Le groupe A est composé du Ferroviario Maputo (club organisateur), Inter club (Angola), Kenya Ports (Kenya), Etoile filante (Togo), et FAP (Cameroun). Les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finales. Les basketteuses algériennes ont rallié Maputo, mercredi, après un stage précompétitif d'une semaine à Sousse en Tunisie, qui a été ponctué par trois matchs amicaux face aux clubs tunisiens d'El Djamal, de Sfax et de l'ES Sahel.