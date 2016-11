EUROPA LEAGUE Bentaleb se fracture le nez

Incorporé à la 61e minute de la partie, il a été contraint de quitter le terrain 20 minutes plus tard.

L'international algérien, Nabil Bentaleb, s'est fracturé le nez lors de la victoire à domicile de son équipe allemande Shalke04 face aux Français de Nice (2-0), avant-hier soir dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules de l'Europa League. Incorporé à la 61e minute de la partie, Bentaleb a été contraint de quitter le terrain 20 minutes plus tard après un télescopage avec un défenseur adverse avec lequel il disputait une balle aérienne. Le club allemand, où le milieu de terrain algérien a atterri l'été passé en provenance de Tottenham (Angleterre) à titre de prêt, a indiqué à l'issue du match, via son directeur sportif, que son joueur souffrait d'une «fracture au nez», sans pour autant donner des précisions sur la durée de son indisponibilité. Bentaleb, qui fêtait pour l'occasion ses 22 ans, est le meilleur buteur de Shalke avec cinq réalisations, toutes compétitions confondues. Grâce à sa victoire, Shalke s'est qualifié pour les 16es de finale de l'épreuve européenne avant une journée de la clôture de la phase de poules. Le club a largement dominé son groupe I et compte 15 points, soit une avance de 8 unités sur le deuxième FK Krasnodar (Ukraine), également qualifié.

L'international algérien, Sofiane Hanni, a été relégué sur le banc de touche lors de la victoire de son équipe belge Anderlecht sur le terrain du club d'Azerbaïdjan Qabala FK (3-1), avant-hier soir dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules de l'Europa League. Hanni, capitaine d'équipe de la formation belge, a attendu la 70e minute pour faire son entrée en jeu, mais va se montrer décisive grâce à son offrande dans l'action du troisième but inscrit dans le temps additionnel de la partie. Le joueur algérien de 26 ans avait rejoint Anderlecht l'été dernier en provenance de Malines. Il avait terminé meilleur buteur du championnat belge la saison passée avec 17 réalisations. Anderlecht est déjà qualifié pour les 16es de finale. Ce club occupe la 1ère place au classement du groupe C avec 11 points, suivi de l'AS Saint-Etienne, également qualifié, avec 9 unités.