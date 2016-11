LIGUE 1 MOBILIS Les droits TV passent à 550 millions DA

Les droits de retransmission par la télévision algérienne des rencontres de la Ligue 1 Mobilis sont revus à la hausse et atteignent les 550 millions DA pour le compte de l'exercice 2016-2017, a indiqué le président de la Ligue de football professionnel Mahfoud Kerbadj. Cette procédure est une mise en application de l'accord conclu par l'instance footballistique nationale et la Télévision algérienne, il y a trois saisons, et qui stipule, entre autres, une augmentation des droits TV de 15% lors de chaque nouvel exercice, a expliqué Kerbadj au micro de Dzair TV. La Télévision algérienne, détentrice exclusive des droits TV du championnat de l'élite nationale, a «innové» cette saison en diffusant jusqu'à six matchs chaque journée.