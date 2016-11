LITIGES CLUBS-JOUEURS Cinq clubs interdits de recrutement au mercato d'hiver

Cinq formations, dont deux évoluant en Ligue 1 Mobilis, sont interdits de recrutement au mercato d'hiver qui débutera le 15 décembre prochain, a annoncé avant-hier soir le président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj. «L'USM Harrach et l'USM Bel-Abbès de la Ligue 1, ainsi que le RC Arba, l'USM Blida et le MCE Eulma de la Ligue 2 sont interdits de recrutement pour n'avoir pu régler leurs contentieux avec leurs joueurs», a affirmé le président de la LFP à la chaîne Dzair TV. Lors de la dernière réunion de son bureau fédéral, la Fédération algérienne de football a menacé les clubs réfractaires de leur interdire le recrutement jusqu'à épuration de leurs dossiers. «Le dossier du RC Arba en particulier dont les dettes augmentent énormément de mois en mois et qui ne s'est pas acquitté des dus antérieurs sera traité par la commission de discipline prochainement», a indiqué la FAF. Dans le même registre, la FAF avait exhorté en octobre dernier les clubs professionnels ayant des litiges financiers avec leurs entraîneurs ou joueurs étrangers à «les régler au plus vite», au risque d'engendrer «des sanctions pour la FAF pouvant aller jusqu'à l'exclusion des compétitions organisées par la Fédération internationale». L'instance fédérale a cité l'exemple du MC El Eulma qui a écopé d'une défalcation de trois points, sur ordonnance de la FIFA, pour la non-régularisation de la situation financière de son ancien entraîneur, Rachid Malek.