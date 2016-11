PRÉPARATION DE LA CAN 2016 DE HANDBALL (DAMES) Le staff de l'EN dévoile la liste des 18 retenues

Le staff technique de la sélection nationale de handball (dames) a dévoilé avant-hier la liste définitive des 18 joueuses retenues pour la 22e coupe d'Afrique des nations 2016, prévue en Angola (28 novembre-7 décembre). La liste des 18 est marquée par la présence de huit joueuses évoluant en France, tandis que le reste des handballeuses jouent dans le championnat d'Algérie. En prévision de la CAN 2016, l'Equipe nationale sera en stage du 25 au 27 novembre à Alger, avant le départ pour Luanda, dimanche prochain, soit une journée avant le début de la compétition, selon la Fédération algérienne de handball. A la CAN 2016, les Algériennes évolueront dans le groupe B, et affronteront respectivement le Congo (29 novembre), la Guinée (1er décembre), et la Tunisie tenante du titre (2 décembre). La poule A est composée quant à elle de l'Angola (pays hôte), la RD Congo (vice-championne d'Afrique), le Cameroun, le Sénégal, et la Côte d'Ivoire.