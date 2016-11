STADES DE PROXIMITÉ À ORAN Quatorze projets réalisés en 2016

Quatorze stades de proximité ont été réalisés dans la wilaya d'Oran depuis le début de l'année en cours, a-t-on appris avant-hier de la direction locale de la Jeunesse et des Sports (DJS). Ces 14 infrastructures ont été réalisées dans le but d'encourager la pratique sportive dans les aires aménagées et l'ancrer dans le quotidien des jeunes, a souligné le directeur de la jeunesse et des sports, Badreddine Gharbi, ajoutant que leur implantation a été faite principalement dans les nouvelles agglomérations ayant accueilli des centaines de familles dans le cadre du programme de relogement comme Oued Tlélat, Gdyel et Belgaïd. «Nous avons réalisé cinq terrains de proximité à Belgaïd et trois à Oued Tlélat, alors que les autres infrastructures sportives ont été implantées à Oran et Gdyel entre autres», a-t-il indiqué. Inscrits dans le cadre de l'ancien programme de la DJS, ces nouveaux «city-stades» viennent répondre à un besoin de plus en plus croissant de la population en matière de pratique sportive. «Les travaux de réalisation de trois nouveaux stades seront lancés très prochainement», a précisé le même responsable. La gestion de ces infrastructures est confiée aux APC qui les mettent à la disposition des associations sportives agrémentées. Ces dernières se sont vu attribuer la mission d'organisation de matchs en contrepartie de sommes symboliques, ce qui permettra l'entretien du terrain et le gardiennage, a-t-on précisé de même source. Une vingtaine de projets similaires seront réalisés en 2017, selon la DJS.