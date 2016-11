TOURNOI INTERNATIONAL DE KARATÉ DO EN TURQUIE Le MC Saïda décroche trois médailles

Le MC Saïda a remporté trois médailles au tournoi international de karaté do «coupe Marmara», organisé récemment à Istanbul (Turquie), a-t-on appris avant-hier du président de section de ce club. Rezzoug Ali a décroché la médaille d'or dans la catégorie de 50kg cadets, Mehdi Khadidja la médaille d'argent dans la catégorie de 50 kg juniors filles et Mekkaoui Karima la médaille de bronze (53 kg juniors) lors de ce tournoi qui a regroupé des athlètes d'Europe, d'Afrique et d'Asie.

Le président de section Noureddine Zoubira a qualifié ces résultats de «très honorables», surtout que son équipe qui compte dans ses rangs des champions d'Algérie participe, pour la première fois, à un tournoi international. Il a ajouté que ce tournoi a permis d'évaluer le niveau de ses karatékas, soulignant que son équipe possède des éléments capables de réaliser des résultats dans les compétitions nationales et internationales. Le directeur technique du club, Mohamed Belounès a exprimé sa satisfaction quant à ces performances indiquant que le karaté compte dans la wilaya de Saïda, 14 clubs regroupant 1700 éléments dans différentes catégories.