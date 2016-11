NOTRE CARTON ROUGE DU WEEK-END Les filets étaient "troués" au stade de Bordj!

Par Bachir BOUTEBINA -

Lors du match de coupe d'Algérie qui opposait avant-hier à Bordj Bou Arréridj le CABBA et le DRB Tadjenanet, des milliers de téléspectateurs ont certainement très surpris de voir sur le penalty accordé par l'arbitre Saïdi en faveur des «Criquets», et transformé avec succès par le joueur bordjien Douadi, le ballon terminer sa course hors de la cage visiteuse. Les filets de la cage gardée par le portier Litim, étaient complètement troués. Pourtant, il est d'usage qu'avant le début d'un match, il est clairement stipulé qu'un arbitre et ses deux assistants, doivent obligatoirement vérifier l'état des filets des deux cages. Or, monsieur Saïdi qui a d'ailleurs été auteur d'une très médiocre prestation, à l'image du très litigieux penalty sifflé en faveur du CABBA, n'a pas réellement pris le soin de «s'enquérir», via son directeur assistant, de l'état réel des filets. Il est inconcevable qu'un stade homologué de longue date comme celui du 20-Août de Bordj, de surcroît un Opow sous tutelle de la DJS, ne dispose pas de filets dignes de ce nom.