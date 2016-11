RETOUR SUR LE MATCH USMA-NT SOUF Les Soufis ont fait trembler les Usmistes

Par Bachir BOUTEBINA -

La 32e de finale qui s'est déroulée avant-hier au stade Omar-Hamadi de Bologhine, entre les Rouge et Noir de Soustara et les Inter-régionaux Sud-Est du Souf, a finalement donné lieu à une confrontation très équilibrée.

Malgré les quatre paliers qui séparaient les Usmistes et les Soufis, le leader de la Ligue 1 Mobilis a été contraint d'attendre la 43e minute, pour ouvrir la marque, grâce à une pichenette de Sayoud, qui ouvrait son compteur sous les couleurs des gars de Soustara. D'ailleurs, pendant une bonne trentaine de minutes, le onze algérois a longtemps regardé jouer le NT Souf que préside Madame Mehri. Les gars du Souf ont même failli remettre les pendules à l'heure juste après la pause, lorsque l'omniprésent Tliba plaçait le ballon sur le poteau gauche de la cage usmiste, sous le regard d'un Berrefane. Les 250 supporters Soufis qui avaient fait le déplacement vers la capitale, allaient croire en l'exploit des protégés de l'entraîneur Abid, tant les Belabassi, Ziad ont sérieusement mis à mal la défense usmiste. A la 77e mn, Benguit donnait sur le côté gauche de l'attaque usmiste un ballon qu'offrait sur le plateau Benmoussa, et que Guessan transformait de son pied droit avec succès. Un but du break qui crucifiait le portier soufi Berguiga, et permettait surtout aux Rouge et Noir de gérer au mieux la fin d'une rencontre. Dixit Paul Put: «Certes, nous nous sommes qualifiés au prochain tour aux dépens d'un adversaire qui n'avait absolument rien à perdre contre l'USMA. Mais je ne suis pas du tout satisfait par la production de mon équipe qui a fait preuve de beaucoup de nonchalance dans son jeu. C'est un aspect que je dois analyser au plus vite car le merveilleux public de l'USMA mérite largement mieux que ce dernier rendement de mes joueurs!». Il est vrai que le nouveau patron technique des gars de Soustara attend beaucoup plus de l'USM Alger, et sa dernière sortie face au NT Souf, en est la preuve incontestable. Un grand bravo aux gars du Souf pour avoir eu le grand mérite de fournir une prestation de quoi faire rougir bien des ténors de l'actuelle Ligue 1.