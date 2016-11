MONDIAL 2016 DE TENNIS DE TABLE (JUNIORS) Quatre Algériennes en Afrique du Sud

Le filles de la sélection algérienne tenteront d'améliorer leur classement mondial par rapport à celui de 2013

Le Championnat du monde «juniors» accueille, les 20 premiers pongistes mondiaux (qui se qualifient d'office), plus les qualifiés des cinq continents.

Quatre pongistes filles représenteront l'Algérie au Championnat du Monde «juniors» (garçons et filles), prévu du 30 novembre au 7 décembre 2016 au Cap Town en Afrique du Sud, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de tennis de table (FATT). Il s'agit des pongistes Hiba Faraj (évoluant à l'Académie de Londres et qui a une licence avec Boudouaou), Loubna Djekdjik, Melissa Nasri et Yasmine Bouhenni qui auront la mission de «bien représenter l'Algérie et le continent africain», a indiqué le président de la Fédération algérienne, Kamel Zitouni. L'Algérie s'était qualifiée au Championnat du monde de Cap Town, aux côtés de l'Egypte et du Nigeria, grâce à son titre de vice-championne acquis, lors des derniers championnats d'Afrique, toutes catégories, en avril dernier. Le Championnat du monde «juniors» accueille, les 20 premiers pongistes mondiaux (qui se qualifient d'office), plus les qualifiés des cinq continents. «Notre objectif principal est d'offrir à nos athlètes l'opportunité de côtoyer le niveau mondial et les meilleures pongistes des autres nations et surtout gagner un maximum de matchs pour engranger d'avantage de points, leur permettant d'améliorer leur classement et, figurer dans les têtes de séries lors du prochain championnat d'Afrique et, de facto, éviter les grosses cylindrées», a déclaré l'entraîneur national Sadi Khélifa. A Cap Town, les joueuses algériennes débuteront avec les épreuves par équipes, puis l'individuel, ensuite le double. Il est fort probable aussi qu'elles prennent part aux épreuves du double mixte (former des équipes avec des pongistes des autres pays). En précision de ce rendez-vous, les athlètes algériennes se préparent séparément. Faraj s'entraîne avec son club à Londres, Djekdjik au Lycée sportif de Draria (Alger) et Nasri et Bouhenni à Boudouaou. «Je crois que la préparation de ces pongistes ne pose pas problème, puisqu'elles sont bien prises en charge. En plus le volume horaire auquel elles sont soumises lors des séances d'entraînement est très rassurant. Elles s'entraînent d'ailleurs régulièrement à raison de six heures par jour. On ne se plaint donc pas de ce côté», a expliqué l'entraîneur national.

Mieux, la jeune Nasri Melissa vient de prendre part à un challenge mondial en Chine, avec la sélection africaine, précédé par un stage de 25 jours effectué en Egypte et en Chine. Lors des Championnats du monde «juniors» de 2013 au Maroc, les pongistes algériennes avaient réussi à améliorer le classement de l'Algérie passée de la 21e à la 17e, révèle la même source. Outre la participation des athlètes, le tennis de table algérien sera également représenté par l'arbitre international Saïd Lanasri, retenu par la Fédération internationale de la discipline (ITTF) parmi les 16 referees pour officier les épreuves, un véritable test d'évaluation pour l'Algérien, détenteur du Badge Bleu (haut grade d'arbitrage de l'ITTF). Pour sa part, l'ancien directeur technique national (DTN), Mounir Bessah a été désigné manager de la compétition par l'instance internationale.