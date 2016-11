COUPE D'ALGÉRIE-32ES DE FINALE:MOB-NAHD EN TÊTE D'AFFICHE Dame coupe occupe la scène

Par Bachir BOUTEBINA -

L'Entv retransmettra en direct cet après-midi les confrontations USM Annaba-US Biskra et le derby de l'Ouest RC Relizane-ES Mostaganem.

La véritable affiche des 32es de finale se déroulera finalement aujourd'hui à huis clos au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, entre les Crabes du MO Béjaïa et les Sang et Or du Nasr d'Hussein Dey, au même titre que les rencontres MC Alger-OM Arzew et ES Berrouaghia-US Tébessa. Privé de public, le choc prévu aujourd'hui à partir de 14h45 entre les Mobistes et les Nahdistes, et que tous les nombreux adeptes du ballon rond attendaient de suivre de très près, via le petit écran, ne sera pas retransmis par l'Entv, pour le plus grand dam des milliers de fans de l'épreuve populaire. L'Entv retransmettra donc en direct cet après-midi les confrontations USM Annaba-US Biskra et le derby de l'Ouest RC Relizane-ES Mostaganem. Cette troisième et dernière journée, sera tout de même marquée par le très difficile déplacement de l'O Médéa à Aïn Fakroun, et à un degré moindre celui de l'USM El Harrach à Chlef, face à Oued Sly. Les Médéens, qui effectuent actuellement une première saison en Ligue 1 Mobilis des plus tonitruantes, jouent gros tout de même face à un hôte du CRB Aïn Fakroun capable de damer le pion à n'importe quel ténor de l'élite. Le stade Mohamed-Alleg devra donc faire le plein cet après-midi, à l'occasion de la venue des Bleus du Titteri. Il en sera de même au stade Boumezrag de Chlef, où les Harrachis de l'USMH devront faire très attention au très modeste régional chélifien du MCB Oued Sly. Dame coupe ne sera d'ailleurs pas en reste car elle nous propose de suivre de très près cet après-midi dans l'antique Hippone une sacrée confrontation qui mettra aux prises les ex prestigieuses Tuniques rouges de l'USM Annaba, et les très coriaces Sudistes de l'Est Biskris de l'USB. Les Annabis qui avaient brandi le trophée populaire en 1972 dans un stade du 5-Juillet flambant neuf, aux dépens de l'USM Alger (2-0 ap), et au terme d'une finale mémorable, courent aujourd'hui derrière leur prestige perdu. L'ex-Hamra végète actuellement en championnat amateur, et aura certainement à coeur de se venger aujourd'hui sur l'US Biskri qui avait au terme de la précédente saison retrouvé la Ligue 2 aux dépens de son prestigieux hôte du jour. Le téléspectateur algérien redécouvre cet après-midi le grand stade du 19-Mai 1956 d'Annaba, avec beaucoup de nostalgie, et manquera pas de suivre avec intérêt ce très indécis USM Annaba-US Biskra. Au stade Tahar-Zouggari de Relizane, les Lions de la Mina du Rapid, actuellement intraitables à domicile, devront eux aussi se méfier de leurs proches voisins de l'ES Mostaganem. Les ex-prestigieux «Houata» de l'Espérance, et très anciens doubles malheureux finalistes de l'épreuve populaire contre l'ES Sétif et le MC Saïda, durant les années 1960, vont certainement tenter de réaliser un grand match face à leur hôte relizanais, prestige oblige. L'ES Mostaganem qui représentait jadis un authentique fleuron du football national, au même titre que l'USM Annaba, se voit offrir cet après-midi, une belle opportunité de faire parler de lui en coupe d'Algérie, via le petit écran. Un très intéressant derby en perspective, à suivre aujourd'hui dans l'ex-Intissar. Il n'en demeure pas moins que la finale avant la lettre MOB-NAHD, et qui sera certainement marquée du côté Béjaoui par un profond sentiment de revanche à prendre sur l'ex-Milaha, aurait sans doute mérité mieux que ce huis clos qui pénalise une fois de plus les authentiques supporters du ballon rond.



Programme des matchs

Relizane (Tahar-Zoughari):

RCR-ESM 15h

Annaba (19-Mai 1956):

USMAn-USB 15h

Tlemcen (Frères-Zerga): CRB Hennaya-US Béchar Djedid 15h

Tizi Ouzou (1er-Novembre 1954): US Beni Douala-NRB Bouchegouf 15h

Médéa (Imam-Lyès): ES Berrouaghia-US Tébessa 14h45 (huis clos)

Jijel (colonel Amirouche): CRB El Milia-MB Rouissat 14h45

Khenchela (Hamam-Amar): USM Khenchela-EC Oued Semmar 14h45

Chlef (Mohamed-Boumezrag): MCB Oued Sly-USM El Harrach 15h

Touggourt (Mohamed-Chabani): Amel Sidi Mahdi-MC Saïda 14h45

Alger (Omar-Hamadi): MC Alger-OM Arzew 15h (huis clos)

Aïn Fakroun (Mohamed-Alleg): CRB Aïn Fakroun-O Médéa 14h45

Sétif (8-Mai 1945): MOB-NAHD

14h45 (huis clos).