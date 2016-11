PRÉPARATION DES VERTS POUR LA CAN 2017 Raouraoua rencontre Leekens

Par Saïd MEKKI -

Le coach de l'EN aura devant lui un mois pour bien préparer le rendez-vous du Gabon

Après quelques jours de repos avec sa famille, le sélectionneur de l'EN, Georges Leekens, se trouve à Alger où il commence à préparer la participation des Verts à la prochaine CAN 2017 au Gabon.

Deux réunions prévues par le coach des Verts sont d'importance pour la bonne préparation des Verts. Il s'agit de celle avec le président de la FAF, Mohamed Raouraoua et bien évidemment avec son staff technique pour la mise en marche de cette préparation pour cette compétition continentale où les Verts se doivent de la remporter ou du moins parvenir au minimum aux demi-finales. La mission est certes, très difficile d'abord par rapport au groupe où se trouvent les Verts et ensuite et surtout sur le plan mental où les Verts sont bien affectés par les deux faux pas en qualification au Mondial 2018 face au Cameroun (1-1) et récemment au Nigeria (3-1) Au Gabon, les Verts se trouvent dans le groupe «B» en compagnie du Zimbabwe, de la Tunisie et du Sénégal. Et comme le sélectionneur des Verts, Georges Leekens est également chargé de la sélection des joueurs locaux, il est évident que ses prérogatives et donc ses responsabilités sont plus grandes. Ainsi, Leekens devrait discuter avec le président de la FAF sur le programme détaillé des Verts avant le premier match de la coupe d'Afrique prévu le 12 janvier contre le Zimbabwe. Il y a aussi le cas des matchs amicaux au nombre de deux dévoilés par la FAF à l'issue de la dernière réunion de son Bureau fédéral. Ainsi, un stage pour cinq gardiens de but aura lieu au Centre technique national de Sidi Moussa du 10 au 13 décembre 2016. Aux dernières nouvelles, il s'agirait de Rahmani, Asselah, Chaâl et Salhi ou encore Natèche sans oublier le numéro un M'Bolhi. Ce sera donc à partir de cette liste que les noms sortiront sauf surprise de la part du staff technique. Par la suite, Leekens et son staff se doivent de préparer l'autre stage au programme à savoir celui de la sélection nationale A', composée de joueurs locaux pour participer aux qualifications du championnat d'Afrique des nations 2018 prévu au Kenya. L'Equipe nationale A' effectuera un premier stage du 18 au 20 décembre prochain au Centre technique national de Sidi Moussa. Ce que doit justement préparer le staff technique sous la houlette de Leekens. De plus et plus important donc, une fois les gardiens de bus supervisés lors de leur stage et les locaux également supervisés lors de leur stage, le staff technique choisirait donc les joueurs susceptibles de faire partie du groupe devant disputer la CAN 2017. Et là, Leekens et son staff doivent bien réfléchir aux erreurs commises lors des derniers matchs des Verts et en particulier face au Cameroun et au Nigeria pour trouver les solutions aux problèmes qui empêchent les Verts de s'imposer sur le terrain surtout devant des équipes d'envergure. Ainsi Leekens et son staff doivent bien préparer le stage de l'Equipe nationale qui précédera la CAN 2017 et qui est programmé du 2 au 12 janvier 2017, date du départ pour Franceville qui accueillera les matchs des Verts lors du rendez-vous gabonais au cours duquel les Verts affronteront le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal pour le compte du groupe B du premier tour. Entre-temps, la sélection nationale disputera deux matchs amicaux, les 7 et 10 janvier 2017, avant de prendre part à cette phase finale de la coupe d'Afrique des nations 2017. Reste juste à préciser l'identité de l'adversaire, et le lieu qui accueillera les deux joutes, alors qu'on a évoqué la Mauritanie et le Mali pour ce faire. Justement, la Fédération mauritanienne de football avait annoncé récemment que son équipe nationale affronterait les Verts les 7 et 10 janvier au stade Mustapha-Tchaker de Blida. D'autre part, le président de la FAF est en négociation avec les responsables maliens pour que les Aigles du Mali soient les sparring-partners des Verts avant la CAN. Des changements dans l'effectif des Verts par rapport à celui du Nigeria est donc bien attendu avec le retour de plusieurs joueurs sans écarter également la probabilité de trouver de nouvelles têtes à l'image des locaux que superviserait Leekens et son staff...