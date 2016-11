Les grands sont passés

La hiérarchie a été plus ou moins respectée avant-hier, lors de la 2e journée des 32esde finale de la coupe d'Algérie, avec la qualification des principaux favoris, notamment la JS Kabylie, l'ES Sétif, le CS Constantine, le CR Belouizdad, le CA Batna, la JS Saoura et l'ASO Chlef.

La JS Kabylie n'a pas fait dans le détail contre le WAB Tissemsilt, qu'elle a atomisé (5-0) grâce notamment à un triplé de son attaquant vedette, Boulaouidet. En revanche, l'Entente de Sétif, le CS Constantine et le CR Bouizdad ont eu la tâche beaucoup moins facile, respectivement contre le SCM Oran, l'ASM Oran et l'AS Bordj Ghedir face auxquels ils se sont difficilement qualifiés. L'Aigle noir sétifien a attendu la 52e minute pour ouvrir le score, grâce à Bouchar, avant de doubler la mise cinq minutes plus tard, grâce à Amada, ayant transformé un penalty obtenu par Djabou (57').

Les Sanafir du CS Constantine ont souffert tout autant face à l'ASM Oran, commençant notamment par rater un penalty à la 51e, par Bezzaz, avant de se ressaisir et de l'emporter finalement (2-1), grâce à un doublé de Belameri, alors que Masmoudi avait inscrit l'unique but Asémiste. Tout aussi décevant en première mi-temps, le CR Belouizdad a attendu l'heure de jeu pour surclasser l'AS Bordj Ghedir, grâce à un penalty de Feham Bouazza (1-0). De son côté, la JS Azazga a commencé par mener (1-0) chez le CA Batna, Grâce à Khennab, auteur d'un but contre son camp (55'), avant de sombrer en toute fin de match, devant Babouche et Rebbouh, auteurs des deux buts batnéens, respectivement aux 73e(sp) et 78e.

L'IRB Aïn Lahdjer a vécu le même scénario chez l'US Chaouia, puisque, après avoir ouvert la marque par Bendjeddi (62'), il a été éliminé (2-1), en concédant deux buts de Daghmouche (67e) et Saïghi sur penalty (76e). Comme la JSK, l'ASO Chlef a atomisé la JS Sidi Bouaziz (6-0) dans un match à sens unique. Pour sa part, le RCB Oued R'hiou n'a eu besoin que d'un seul but, signé Amine Guessiouer à la 3e minute de jeu pour sortir l'ES Bouakeul. Le Paradou AC s'est également qualifié au prochain tour de Dame coupe, en battant l'ORB Oued Fodda (3-1), grâce notamment à un doublé de Benayed (44' et 56') au moment où Mansouri a inscrit le 3e but des algérois à la 48e minute de jeu.

Le NSR El Fedjoudj, drivé par l'ancien attaquant international de la JS Kabylie, Farid Ghazi, s'est également qualifié aux 16es de finale, en battant l'IRB Aïn Hadjar (1-0). Un but signé Messi, mais pas l'international argentin du FC Barcelone, mais Abdellatif, répondant également au nom de Messi.

Le choc RC Kouba - USM Bel-Abbès a tourné à l'avantage des gars de la Mékerra, ayant ouvert le score juste avant la fin de la première mi-temps par Balegh (41e).

Les Koubéens ont égalisé par Kedjour (58e), mais au moment où le match semblait s'acheminer vers les tirs au but, ce diable de Balegh a surgi une nouvelle fois, pour offrir la qualification à son équipe à 116eme minute. Six autres clubs ont dû passer par les prolongations pour se départager au moment où six autres ont carrément recouru à la séance de tirs au but. Il s'agit du CAM Skikda, de l'IS Tighenif et du FCB Frenda, ayant assuré leur qualification pendant les prolongations, respectivement (2-1) contre l'ES Guelma, (1-0) contre l'ES Ghozlane et (1-0) contre le HB Chelghoum Laïd.

La JS Saoura s'est, quant à elle, qualifiée aux tirs au but (6-5) contre le NC Magra, tout comme le DRB Staouéli, qualifié (3-1) contre l'IRB El Kerma, et l'USM Blida, qualifiée (2-1) contre la JSM Béjaïa. Ces 32es de finale de la coupe d'Algérie ont débuté jeudi, avec le déroulement de trois rencontres, ayant permis à l'USM Alger et au MC Oran (Ligue 1) ainsi qu' au CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 2) de passer en 16es de finale. L'USMA et le MCO se sont imposés sur le même score de deux buts à zéro, respectivement contre le NT Souf et le MC El Eulma, au moment où le CA Bordj Bou Arréridj a sorti un adversaire de Ligue 1, à savoir le DRB Tadjenanet (1-0). Les autres matchs se joueront samedi.