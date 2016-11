CIRCUIT PRO-FÉMININ DE TENNIS Ibbou admise directement au tableau final du tournoi de Tunisie

L'Algérienne Inès Ibbou est directement admise au tableau final d'un tournoi international du Circuit Pro-Féminin, prévu du 28 novembre au 4 décembre 2016 à Hammamet (Tunisie), ont annoncé les organisateurs hier. Il s'agit du 3e tournoi consécutif pour la championne d'Afrique 2015, en moins d'un mois et dans cette même ville de Hammamet. Le premier tournoi s'était déroulé du 14 au 20 novembre et le second du 21 au 27 novembre, et l'un comme l'autre ont été marqués par une élimination précoce de l'Algérienne, particulièrement dans le tableau simple. En double, en revanche, Ibbou a atteint les demi-finales, où elle s'est inclinée vendredi contre un tandem serbo-belge, composé de Tamara Curovic et Deborah Kerfs (6-3, 6-3). De son côté, l'Algérienne de 17 ans avait fait équipe avec la Mauricienne Emmanuelle De Beer, ayant été, comme Ibbou, précocement éliminée en simple. La sociétaire de l'Académie de Valence (Espagne) espère réussir un meilleur parcours de ce 3e tournoi à Hammamet.