HAVRE AC Ferhat soulagé après la levée de sa suspension

Le milieu offensif du Havre AC, Zineddine Ferhat, s'est dit «soulagé» après la levée en milieu de semaine de sa suspension à vie des sélections nationales par le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua. «Je suis soulagé, même s'il est beaucoup trop tôt pour penser à la sélection», a déclaré l'ex-joueur de l'USM Alger sur le site Normandie.fr. Ferhat (23 ans) avait été suspendu six mois en équipe nationale, puis d'une suspension à vie, après avoir boudé le stage de la sélection algérienne des moins de 23 ans qui préparait les jeux olympiques de 2016 à Rio De Janeiro. A l'époque, il s'était déplacé en France pour s'engager avec Le Havre sans en informer les responsables du football algérien. «Si Ferhat nous avait mis au courant de son transfert au Havre on l'aurait aidé à trouver une solution pour participer aux jeux olympiques. Personnellement, j'ai appris son départ par le biais de la presse», a déclaré lundi Raouraoua au micro de la chaîne de télévision algérienne privée, El Heddaf TV, avant de préciser que si le sélectionneur national jugeait utile de faire appel au joueur, il ne s'y opposerait pas. Du coup, seule la qualité de ses prestations en faveur du Havre AC pourra donc conforter les chances de Ferhat de renouer avec des sensations d'envergure internationale. Et cela commence par ce rendez-vous dans le Nord, à l'occasion du déplacement de Lens, vendredi soir pour le compte de la 16e journée du championnat, un périple qui le fait déjà frissonner. «Je connais Lens, de nom, mais pas le stade, ni le public. Mais on m'a dit que c'était une très grosse ambiance, comme en Algérie. Ca me plaît et j'ai vraiment hâte d'y être. Là-bas, il faudra jouer, les bousculer et aller chercher les points qu'on a perdus face à Amiens (0-0)», a-t-il dit. Ferhat compte 13 apparitions sous les couleurs du HAC pour sa première saison en Europe, mais il n'a marqué aucun but. Son club est troisième au classement avec 26 points. Les deux co-leaders, Brest et Troyes en comptent 28 chacun, sachant que les trois premiers en fin de saison accèdent en Ligue 1. Avec la sélection algérienne première, il a joué un seul match, lorsqu'il avait été incorporé en deuxième mi-temps de la rencontre amicale contre la Slovénie, le 5 mars 2014. Le natif de Bordj Ménaïel a contribué à la deuxième place de la sélection algérienne des moins de 23 ans lors du championnat d'Afrique de cette catégorie en 2015 au Sénégal (il a marqué deux buts) et qui a permis aux Verts de se qualifier aux Jeux olympiques de Rio après 36 ans d'absence.