INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE JEUNES Plusieurs projets en cours à Oran

Plusieurs infrastructures sportives et de jeunes sont en cours de réalisation dans la capitale de l'Ouest, dont des Maisons de jeunes, des complexes sportifs de proximité et des camps de jeunes entre autres, a-t-on appris de la direction locale de la jeunesse et des sports. Il s'agit de quatre complexes sportifs de proximité, trois Maisons de jeunes, d'un stade de 5 400 places à Mers El Hadjadj. Ces projets sont en cours de réalisation, ainsi que deux camps de jeunes, en voie d'achèvements, a indiqué le directeur de la Jeunesse et des sports, Badreddine Gharbi. Insistant sur l'importance de ces infrastructures dans «la promotion et la re-dynamisation» du secteur de la jeunesse et des sports dans la wilaya, le même responsable a précisé que ces nouvelles installations «apporteront inéluctablement un plus à la wilaya et permettront également de répondre aux préoccupations et aux attentes de plus en plus croissantes des jeunes». «Notre stratégie est de développer les activités de proximité afin de permettre aux jeunes de se distraire, mais aussi de pratiquer le sport dans les meilleures conditions», a-t-il souligné. Le DJS a assuré que les mesures d'austérité prises par le gouvernement en raison de la crise économique due à la baisse drastique du prix du baril du pétrole, n'ont pas de répercussions sur les projets de son secteur. «Ces projets ont tous été déjà lancés», a-t-il souligné.