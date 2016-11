MATCH AMICAL ALGÉRIE-MAURITANIE Les Mourabitoune à Alger avec un effectif au complet

La Fédération mauritanienne de football (FFRIM) a affirmé avant-hier que sa sélection nationale se déplacera pour donner la réplique à son homologue algérienne le 7 janvier à Blida avec «un effectif au complet, y compris les joueurs évoluant à l'étranger». «La FFRIM tient à démentir les informations rapportées par la presse locale faisant état d'un déplacement en Algérie uniquement avec les joueurs locaux. Le sélectionneur Corentin Martins a convoqué l'ensemble de son effectif, y compris les éléments évoluant à l'étranger», a indiqué l'instance mauritanienne sur sa page officielle sur facebook. Après avoir affronté la Tunisie (0-0), les Mourabitoune vont à présent se mesurer aux Verts d'Algérie. Ces matchs entrent dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale mauritanienne pour les éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2019, qui vont démarrer dès le mois de mars prochain. Pour sa part, l'Algérie (38ème nation mondiale et 5ème en Afrique) prépare la phase finale de la CAN 2017, où elle affrontera la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe dans le groupe B.