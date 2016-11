SCHALKE 04 Tottenham veut récupérer Bentaleb

À Tottenham, l'on commence à regretter le départ de l'international algérien Nabil Bentaleb, prêté cet été à Schalke 04 où il est en train de casser la baraque. Selon le site anglais playingfor90, la direction des Spurs compte récupérer Bentaleb en raison de la baisse de forme de l'international anglais Eric Dier cette saison. Mais les chances de récupérer le jeune international algérien sont très minces car Schalke 04 dispose d'une clause ou d'une option d'achat d'environ 20 millions d'euros. Les dirigeants de Schalke tiennent à lever cette option d'achat et s'offrir pour de bon les services de Bentaleb, meilleur joueur et buteur du club. Le milieu de terrain des Verts a inscrit cinq buts sous les couleurs de sa nouvelle équipe, dont quatre en Bundesliga. L'entraîneur de Schalke, Markus Weinzierl, ne veut pas se passer de ses services malgré la fracture du nez dont il a été victime lors du dernier match contre Nice en Europa League. Il compte le faire jouer, ce week-end, avec un masque, vu son importance et son poids dans l'équipe.