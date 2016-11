TOURNOI DE QUALIFICATION À LA FIBA AFRICA CHAMPIONS CUP DE BASKET-BALL Victoire du GSP devant Chabab Rif

Les basketteurs algériens du GS Pétroliers se sont imposés face à leur homologues marocains de Chabab Rif Al Hoceïma sur le score de 69 à 65, en match comptant pour la première journée du tournoi de qualification «Zone 1» de la FIBA Africa Champions Cup, disputé avant-hier à Al Hoceïma. Pour la deuxième journée de compétition, prévue hier, les Pétroliers champions d'Algérie en titre, seront opposés aux Tunisiens du Club Africain (17h), avant d'affronter lors de la dernière journée, lundi (17h), l'AS Salé (Maroc). Le tournoi de qualification de la Zone 1 enregistre la participation, outre du GSP, du Club Africain (Tunisie), de l'AS Salé et du Chabab Rif (Maroc). Les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale. Six clubs ont déjà composté leur billet pour la phase finale du championnat d'Afrique des clubs champions 2016: Al Ahly (Egypte), City Oilers (Ouganda), Kano Pillars et Customs (Nigeria), Primeiro d'Agosto et Recreativo do Libolo (Angola).