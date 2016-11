US ORLÉANS Ziani plaide pour le retour de Belkalem

L'ancien international algérien, Karim Ziani, a estimé que son coéquipier à l'US Orléans, Essaïd Belkalem, avait largement sa place en sélection nationale et qu'il était en mesure d'apporter un plus à l'arrière-garde des Verts, très critiquée depuis quelque temps. «Belkalem a largement sa place en sélection nationale. Son expérience sur les terrains africains lui permet d'apporter le plus escompté en défense», a déclaré Ziani au micro de beIN Sports. Belkalem (27 ans) n'est plus convoqué en équipe nationale depuis près de deux ans. Victime d'une blessure en décembre 2014 qui l'a privé de la CAN 2015, il va ensuite passer une saison pratiquement blanche à Watford car n'entrant pas dans les plans de son entraîneur. En septembre dernier, il a quitté l'Angleterre pour la France où il s'est engagé avec Orléans pour relancer sa carrière. Depuis, il enchaîne les matchs, dont le dernier en date vendredi soir lorsque son équipe a été battue à domicile par Valenciennes (2-0), pour le compte de la 16e journée de L2.

L'ancien défenseur central de la JSK est pressenti pour faire son retour chez les Verts en vue de la CAN 2017, les carences défensives des Verts plaidant pour son retour. Néanmoins, le joueur a affirmé dans le reportage que lui a consacré beIN Sports, qu'il n'avait reçu encore aucun contact officiel en vue de sa réintégration dans les rangs du «club Algérie».

«Certes, les contacts avec la Fédération algérienne de football n'ont jamais été rompus, comme c'est le cas du reste avec les au-tres joueurs, mais pour le moment personne ne m'a encore évoqué d'une manière officielle mon éventuel retour en équipe nationale», a-t-il précisé.