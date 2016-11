L'ATTAQUANT DU CRB INTERPELLÉ POUR POSSESSION DE DROGUE Bougueroua présenté aujourd'hui au procureur

Par Lounès MEBERBECHE -

Après Belaïli, Boussaïd et Merzougui, le championnat de la Ligue 1 Mobilis vient d'être frappé de nouveau par un scandale en rapport avec la consommation de drogue. Si ces trois joueurs ont été contrôlés positifs au dopage et à la consommation de produits prohibés, un nouveau cas est tombé, mais cette fois-ci entre les mailles du filet de la police. Il s'agit de l'attaquant du CR Belouizdad, Adel Bougueroua, qui a été interpellé, jeudi dernier, par les services de sécurité de la wilaya d'Alger pour détention de stupéfiants lors d'un contrôle de routine au barrage de police de Garidi, non loin de son quartier.

Des bouteilles d'alcool et de la drogue auraient été trouvées dans sa voiture, obligeant la police à placer le joueur en détention préventive. Pour le moment, Bougueroua est arrêté au niveau du commissariat d'Hussein Dey (14e) et devrait être présenté aujourd'hui par devant le procureur général du tribunal d'Hussein Dey.

Pour le moment, la direction du CRB ne veut surtout pas se prononcer sur cette affaire, confirmant tout de même cette triste information. La direction belouizdadie aurait tout de même chargé son avocat de défendre le joueur tout en précisant qu'il s'agissait d'un acte isolé et qu'elle allait prendre les mesures nécessaires après la tombée de la sentence.