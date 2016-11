ÉQUIPE DU FLN Mohamed Maouche à la tête de la Fondation

Une équipe qui a représenté la Révolution algérienne sur tous les stades du monde

Candidat en compagnie de son ancien compère au sein de la glorieuse équipe du FLN Hamid Zouba, Maouche a obtenu 29 voix contre 3 pour Zouba lors d'un vote à bulletins secrets.

Mohamed Maouche a été élu hier nouveau président de la Fondation de l'équipe du front de libération nationale (FLN) pour le mandat olympique (2016-2020) lors de l'assemblée générale extraordinaire élective tenue à Alger.

Candidat en compagnie de son ancien compère au sein de la glorieuse équipe du FLN, Hamid Zouba, Maouche a obtenu 29 voix contre 3 pour Zouba lors d'un vote à bulletins secrets.

Mohamed Maouche, qui occupait jusque-là le poste de trésorier au sein de l'ancien bureau exécutif, succède à Mohamed Soukhane, élu lors des deux premiers mandats de cette Fondation créée en avril 2007. «Je suis heureux de la confiance placée en ma personne par les membres de l'AG.

Je tâcherai de continuer le travail entamé par mon prédécesseur Mohamed Soukhane à qui je rends hommage pour tous les sacrifices consentis depuis 2007 en dépit de son état de santé. Mon objectif est de rassembler tout le monde.

J'aurais aimé que Rachid Makhloufi et Amar Rouaï soient avec nous aujourd'hui en laissant leurs divergences de côté», a affirmé Maouche (80 ans) à l'adresse des présents juste après son intronisation. Au cours des travaux de cette AGEx élective, il a été également procédé à l'adoption des bilans moral et financier de l'exercice 2015.

Parmi les 49 membres de l'AG de la Fondation, 32 étaient présents à cette AGEx, dont d'anciens joueurs de l'équipe nationale des années 1980, à l'instar de Salah Assad, Ali Fergani ou encore Djamel Zidane. «C'est un honneur pour nous, représentants de la sélection des années 1980, d'être présents aujourd'hui à cette occasion. Je félicite Mohamed Maouche pour son élection, c'est quelqu'un qui est toujours disponible au sein de cette mythique Fondation.

Le plus important est de réconcilier tout le monde d'autant que des divergences existent entre certains membres», a indiqué l'ancien capitaine des Verts dans les années 1980 Ali Fergani.

Loin des feux des projecteurs depuis plusieurs années, l'ancien attaquant international Djamel Zidane (61 ans) a exprimé sa «fierté» de faire partie de cette Fondation.

«Nous sommes très contents d'être au milieu de cette famille révolutionnaire qui a milité à sa manière pour la libération du pays. Nous, en tant qu'anciens internationaux, nous aspirons à suivre le même chemin tracé par nos prédécesseurs.

En ce qui me concerne, je reste à la disposition de cette Fondation mais également au service du football national», a-t-il indiqué.

Onze joueurs parmi les 32 qui composaient la glorieuse équipe du FLN sont toujours en vie.

A la fin des travaux, le nouveau président à tenu à composer le nouveau bureau exécutif: 1er vice-président: Said Amara, 2e vice-président: Mohamed Soukhane, secrétaire général: Kerroum Abdelkrim, alors que le poste de trésorier est revenu à Hamid Zouba. La Fondation de l'équipe du FLN avait été créée le 15 avril 2007 lors dune assemblée générale constitutive, tenue à l'occasion du 49e anniversaire de la création de cette glorieuse équipe le 13 avril 1958.

La Fondation de l'équipe du football du FLN s'est fixée plusieurs tâches et missions. L'une des tâches essentielles de la Fondation «consiste à entretenir auprès de la jeunesse, les valeurs du patriotisme et du nationalisme sur la base de récits d'actions menées par des hommes qui ont utilisé le domaine du sport pour promouvoir la lutte de Libération nationale de 1954 à 1962».

Les membres de la Fondation se sont engagés également à agir afin de pérenniser la date du 13 avril 1958 et d'en faire la Journée du football à travers tout le territoire national.