COUPE D'ALGÉRIE-32ES DE FINALE:ELIMINÉ PAR L'USMBA AUX PROLONGATIONS Le RC Kouba en voie de renaissance

Par Bachir BOUTEBINA -

Aït Ali et ses partenaires ont concédé une élimination amère

La résurrection du RCK est en marche, et sa dernière belle prestation en date, en est la preuve indéniable.

Les 32es de finale de la coupe d'Algérie, ont certainement permis aux téléspectateurs algériens avides du beau jeu, de suivre avant-hier au stade du 20-Août 1955 la confrontation qui mettait aux prises les Algérois du prestigieux Read de Kouba, et les non moins populaires Bélabbèsiens de l'ancestral USMBA.

Un match de coupe d'Algérie que bien des nostalgiques de la belle époque koubéenne, ont certainement pris un grand plaisir à suivre pendant 120 minutes, menées tambour battant, par deux authentiques ténors du football national. Il est surtout très clair qu'au vu de sa prestation fournie vendredi dernier contre El Khadra de la Mékerra que drive cette saison un excellent technicien du nom de Mohamed Tahar Chérif El Ouazzani, le RC Kouba dont l'actuel coach n'est autre que Farid Zemiti, a réellement fait étalage d'un football digne des ténors de la Ligue 1 actuelle.

Les camarades de Hocine Metref, l'actuel capitaine du prestigieux Raed de Kouba, ont prouvé face à l'USM Bel Abbès, que le RCK ne mérite nullement d'évoluer en DNA, et que sa véritable place est incontestablement parmi l'élite. Certes, Dame coupe n'a pas daigné sourire aux Koubéens qui sont tombés face à une formation de l'USMBA qui possède actuellement au sein de son attaque un jeune très redoutable buteur, et surtout un très réaliste attaquant du nom de Balegh, auteur du doublé face au Raed.

Il n'en demeure pas moins que cette équipe koubéenne a joué en faisant preuve de beaucoup de maîtrise jusqu'à cette fatidique 118e mn de jeu, lorsque sur l'une des rares erreurs d'inattention commise par la défense du Read, notamment de la part de l'omniprésent Aït Ali, l'USM Bel Abbès a finalement eu le dernier mot, et au moment même où se précisait la traditionnelle fatidique série des tirs au but. Il faut dire aussi que pour les spécialistes, et autres habituels observateurs avertis en la matière, si le match RCK-USMBA a été qualifié d'une excellente facture, et surtout d'un niveau technique très appréciable, le grand mérite revient indéniablement aux Koubéens et aux Bélabbèsiens. Les deux antagonistes du jour ont réellement joué tous les coups à fond, en privilégiant notamment l'attaque.

L'art et la manière étaient au rendez-vous avant-hier sur la pelouse du 20-Août 1955, et les Slimani, Kedjour, Mamache, Madi, Hanifi, Bessaha, Guious, Touati, Larbi Chérif, Abbas, et notamment un Metref toujours aussi performant, n'ont nullement à rougir devant leur sortie prématurée de l'épreuve populaire.

Dixit Farid Zemiti: «Notre élimination de la coupe d'Algérie ne doit en aucun nous faire perdre de vue le véritable objectif que s'est fixé le RC Kouba, et qui devra se concrétiser au terme de cette saison par le retour du Read en Ligue 2!».

La résurrection du RCK est en marche, et sa dernière belle prestation en date, en est la preuve indéniable. Bravo aussi à l'USMBA qui a fait étalage d'un football fort attrayant sous la houlette d'un entraîneur toujours aussi adepte du beau jeu, et qui sera hôte le prochain week-end d'un sacré ténor du nom de l'USM Alger.