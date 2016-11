COUPE D'ALGÉRIE-32ES DE FINALE:CR BELOUIZDAD Le Chabab se cherche un président

Par Saïd MEKKI -

Depuis la démission refusée du président Réda Malek à l'issue de la défaite face à l'USMBA, le Chabab a connu quelques changements aussi bien dans son staff dirigeant que technique, mais peine toujours à retrouver ses marques d'antan.

Pas plus tard qu'avant-hier, le CR Belouizdad s'est qualifié difficilement aux 16es de finale de la coupe d'Algérie en battant la coriace équipe d'inter-régions Centre-Est, l'AS Bordj Ghedir par la plus petite des marges (1-0) grâce à un but signé Feham à quelques minutes de la fin des 90 minutes. En championnat, le CR Belouizdad, partage la première place de relégable avec le NA Hussein-Dey avec un total de 12 points chacun soit à un point de l'avant dernier le RC Relizane et à 4 points du dernier classé le MO Béjaïa qui compte d'ailleurs trois matchs de retard.

Les fans de l'équipe attendent donc avec impatience la date du 11 décembre au cours de laquelle un nouveau président devrait être élu à la place de Malek dont la démission a été refusée au cours d'une réunion du conseil d'administration de la Sspa CRB Athlétic.

Réda Malek devra donc finir son mandat à la tête du club qui prendra fin le 13 décembre prochain. Juste auparavant, soit le 11 décembre, il sera question d'élire un nouveau président du conseil d'administration. Mais au cours de la dernière réunion du CA, le bureau exécutif du Chabab s'est renforcé de cinq membres supplémentaires, tous anciens dirigeants, pour assurer la période transitoire. Il s'agit de Karim Chettouf, Adlène Djaâdi, Mehdi Rabhi, Karim Boucetta et Mohamed Benaoussar. Et justement, avant-hier, Karim Chettouf l'ancien porte-parole du CRB a annoncé que l'équipe traverse une période difficile où on remarque l'absence des responsables concernés, alors que pour le moment le président est malade. Aucune personne ne semble pouvoir signer le moindre papier et la situation administrative est donc bien floue...

Par contre, sur le plan du staff technique, l'arrivée du nouveau coach, le Marocain Badou Zaki a permis aux joueurs de reprendre quelque peu confiance puisque l'équipe a réussi à gagner son derby contre le MC Alger (1-0) avant de se qualifier aux 16es de finale de la coupe d'Algérie. Badou Zaki reconnaît d'ailleurs que beaucoup de travail reste à faire au sein de l'équipe. Et comme le nouveau président sera élu le 11 décembre, une date historique qui semble bien choisie pour une relance de l'équipe, il aura d'abord à assurer des changements durant le mercato d'hiver. Aux dernières nouvelles, deux noms sont déjà connus pour succéder à Malek. Il s'agit justement de l'ancien porte-parole de l'équipe, Chettouf qui vient de renforcer le bureau exécutif ainsi que du prédécesseur de Malek, Azzedine Gana qui a émis son souhait de revenir à la présidence des Rouge et Blanc. Pour le moment, les fans des Rouge et Blanc savourent cette qualification aux 16es de finale de la coupe d'Algérie tout en espérant que leur équipe gagnera son prochain derby face à l'USM El Harrach prévu le 2 décembre prochain au stade du 5-Juillet...