AL SADD Nouveau doublé de Bounedjah

L'attaquant international algérien Baghdad Bounedjah, auteur d'un doublé avant-hier contre Al-Arabi, a étroitement contribué à la victoire de son équipe, Al Sadd (3-2) pour le compte de la 8e journée du championnat qatari de première division (QSL).

L'ancien baroudeur de l'USM El Harrach et de l'Etoile sportive du Sahel a frappé aux 2e (s.p) et 85e, juste après une réalisation de l'ancien meneur de jeu du FC Barcelone, Xavi Hernandez, au moment où Luis Jimenez a signé un doublé pour Al-Arabi (27' et 87'). Avec dix buts en 8e journées, Bounedjah partage la tête du classement des meilleurs buteurs du championnat qatari avec l'international marocain de Lekhwiya, Youssef Al-Arabi, et le Brésilien d'Al-Jaïch, Romarinho.

L'international algérien était resté muet au cours de la 7e journée, mais il s'était offert un doublé lors de la 6e journée contre Al Shahania, pour un large succès d'Al-Sadd (4-0).

Grâce à ce nouveau succès, Al-Sadd porte son capital-points à 18 unités, ce qui le place à la 2e place du classement général, au moment où Al-Arabi reste dans le bas du tableau, avec seulement six points.