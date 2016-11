BADMINTON Un entraîneur espagnol partir de 2017

Le recrutement de ce technicien espagnol reste néanmoins tributaire de la construction d'une salle fédérale pour la pratique du badminton, considérée comme un des principaux outils de travail.

Les différentes sélections algériennes de badminton seront dirigées, à partir de 2017, par un technicien espagnol, a-t-on appris auprès de la fédération concernée (FABa).

«La venue de cet entraîneur espagnol, pour chapeauter les différentes sélections nationales, fait suite à une convention de partenariat entre la Fédération algérienne de badminton et son homologue espagnole, signée après l'accord de coopération scellé l'année précédente entre les Comités olympiques des deux pays», a expliqué le président de la FABa, Mohamed-Amine Zoubiri.

La Fédération algérienne de badminton espère bénéficier de cette infrastructure au niveau du nouveau complexe sportif qui est en cours de réalisation à Fouka (wilaya de Tipasa), devant accueillir également trois à quatre terrains de beach-volley. Ce nouveau complexe sportif, doté de toutes les commodités nécessaires en termes d'hébergement, de restauration et de moyens de récupération, «est en phase d'achèvement» et devrait donc être «opérationnel en 2017», selon le patron de la FABa.

En l'absence d'une salle fédérale destinée exclusivement à la pratique du badminton, les différentes sélections nationales de la discipline ont pris l'habitude de se préparer dans des salles omnisports, lorsque les créneaux des autres disciplines le permettent, ce qui a généré un déficit dans le volume d'entraînement en vigueur.

«Nous avons reçu des garanties de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) quant à la résolution rapide de ce problème.

Nous aurons, je l'espère, une salle spéciale pour le badminton début 2017», a assuré Zoubiri.