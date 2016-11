CLUB AFRICAIN Benothmane buteur pour ses débuts en pro

L'international juniors, Mansour Benothamne, a réussi ses débuts en seniors avant-hier. En effet, le jeune attaquant du Club Africain a marqué un but pour son tout premier match en pro lors de la victoire face à Hammam-Lif (2-0) pour le compte de la 8e journée de championnat tunisien. Benothamne, qui a rejoint le Club Africain en provenance de l'ES Sétif durant l'été, a débuté le match sur le banc avant de remplacer l'international Abdelkader Oueslati pour les derniers minutes de la rencontre alors que le score était encore de 1-0. L'Algérien a été décisif immédiatement en inscrivant un but quelques minutes après son entrée en jeu sur une passe de son compatriote Ibrahim Chenihi. Tout comme Mokhtar Belhiter, Chenihi a disputé toute la rencontre pour le club de Bab J'did, qui occupe la première place de son groupe. Formé à l'ES Sétif, Benothmane faisait partie de la sélection junior qui a été éliminé par la Mauritanie lors des éliminatoires de la CAN juniors plus tôt cette année.