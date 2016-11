COUPE D'AFRIQUE DES CLUBS CHAMPIONS DE BASKET-BALL Les dames du GSP tentent le rachat contre First Bank

Les basketteuses algériennes du GS Pétroliers se sont inclinées face aux Angolaises de Deportive de 1 Agosto (tenantes du titre) sur le score de 57 à 74, (mi-temps: 23-41), en match comptant pour la 1ère journée du groupe B, disputé avant-hier à Maputo (Mozambique). Menées de 12 points (09-21) après le premier quart-temps, les Algériennes ne sont pas parvenues à revenir durant le deuxième quart, concédant 18 points de retard (23-41) à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Rachida Belaïdi (14 points) et ses coéquipières ont tenté, en vain, de revenir au score sur les Angolaises, qui avec une avance confortable au tableau d'affichage, ont conclu le match avec 17 points d'écart (57-74). Exempté de la 2e journée du groupe B, prévue hier, le GS Pétroliers jouera son prochain match face à First Bank du Nigeria, aujourd'hui à 19h15 (heure algérienne). Les Pétrolières, championnes arabes en titre, évoluent dans le groupe B de cette compétition, aux côtés du Deportivo de Agosto (tenant du titre, Angola), de First Bank (Nigeria), du club de l'université internationale américaine (Kenya), et de l'Athletic Politecnica (Mozambique). Le groupe A est composé du Ferroviario Maputo (club organisateur), Inter club (Angola), Kenya Ports (Kenya), Etoile filante (Togo), et FAP (Cameroun). Les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finales.