DIJON FC Abeid buteur sur un coup franc direct

Duel d'Algériens avant-hier soir au Matmut Atlantique à l'occasion du match entre le FC Dijon et les Girondins de Bordeaux. Si Mehdi Abeid a ouvert le score sur un superbe coup franc, les Dijonais vont avoir ce match en travers de la gorge car ils se sont fait rejoindre puis dépasser dans les deux dernières minutes de la rencontre. Juste avant la mi-temps, l'international algérien, d'une frappe exceptionnelle sur un coup-franc puissant, ne laisse aucune chance à Prior. Le ballon s'élève au-dessus du mur avant de redescendre rapidement sous la transversale du portier girondin, impuissant. Au retour des vestiaires, Bordeaux égalise, mais Dijon reprend vite l'avantage pour le garder jusqu'à la 88e minute et un doublé de Kamano vient briser leur espoir. Dijon peut avoir des regrets. Le manque d'expérience du promu s'est fait ressentir lors de ce match. Quant à Adam Ounas, il a été remplacé par Menez qui a offert le but de la victoire à Kamano dans les arrêts de jeu. Pour Abeid, ce but est le premier dans son pays de naissance en Ligue 1, la dernière fois qu'il avait marqué en France c'était avec l'équipe réserve de Lens face au Havre de Mahrez buteur lors de cette rencontre également.