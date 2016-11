FIFA CONFÉDÉRATION CUP Le champion d'Afrique 2017 dans le groupe B

Le prochain champion d'Afrique issu de la CAN qui aura lieu au Gabon dans moins de deux mois connaît le groupe dans lequel il sera au mois de juin prochain pour la coupe des Confédérations... Le tirage au sort de la coupe des Confédérations 2017, qui se tiendra du 17 juin au 2 juillet 2017 en Russie, un an avant le Mondial, a eu lieu avant-hier à Kazan (Russie). Dans le groupe A, le champion d'Europe 2016, le Portugal, se mesurera au pays organisateur, la Russie, ainsi qu'au Mexique et à la Nouvelle-Zélande. Dans le groupe B, le champion du monde allemand affrontera le vainqueur de la dernière Copa America, le Chili. L'Australie et le vainqueur de la prochaine coupe d'Afrique des nations, qui aura lieu en janvier, complètent le groupe.