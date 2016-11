IL N'EST PLUS LE CAPITAINE D'ANDERLECHT Hanni en délicatesse avec son coach

Moins en forme que d'habitude ces dernières semaines en raison de l'accumulation des matchs, Sofiane Hanni ne perd pas pour autant son importance dans le collectif d'Anderlecht puisqu'il est annoncé titulaire ce soir.

Placé sur le banc lors de la dernière rencontre d'Anderlecht en Europa League, l'international algérien, Sofiane Hanni, semble payer au prix fort ses récentes critiques à l'égard de son entraîneur puisque ce dernier semble lui avoir retiré le brassard de capitaine jusqu'à la fin de saison.

Une décision qui ne devrait toutefois pas remettre en cause le rôle majeur qu'occupe l'international algérien au sein de son club en proie à une crise de confiance ces dernières semaines. Selon le quotidien la Dernière Heure, Hanni ne devrait plus porter le brassard de capitaine à Anderlecht jusqu'à la fin de la saison. C'est son jeune coéquipier, Youri Tielemans (19 ans), formé au club, qui aura la lourde tache d'assumer ce rôle. Ce retrait de confiance de son entraîneur, sans doute décidée par la direction du club, s'explique par une sortie médiatique jugée trop franche de Sofiane Hanni qui a critiqué les options tactiques trop défensives de son entraîneur: «Tout le monde dans le club est derrière le coach et le coach lui-même est conscient que dans un club comme Anderlecht il faut gagner. On est là pour l'aider. Au sein du groupe, les joueurs veulent gagner et que tout se passe bien.» Les critiques de Hanni après Zulte Waregem étaient exagérées. Tout le monde ne doit pas trop parler et s'il faut, c'est moi qui viendrai parler à la presse. Les joueurs doivent se battre sur le terrain pour le club», a expliqué Herman Van Holsbeeck le manager du Sporting d'Anderlecht. Moins en forme que d'habitude ces dernières semaines en raison de l'accumulation des matchs, Sofiane Hanni ne perd pas pour autant son importance dans le collectif d'Anderlecht puisqu'il est annoncé titulaire ce week-end. L'Algérien se doit de repartir du bon pied avec son club où il totalise 3 buts en 15 apparitions de championnat ainsi que de nombreuses passes décisives à son actif.

In lagazettedufennec.com.