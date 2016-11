JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE 2018 Signature de l'accord d'organisation mercredi à Alger

Une délégation d'experts africains conduite par le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), Lassana Palenfo, effectuera une visite de travail du 28 novembre au 1er décembre à Alger à l'issue de laquelle sera signé l'accord d'organisation des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018). «Cette visite entre dans le cadre des préparatifs de la capitale algérienne en vue de l'organisation des prochains Jeux africains de la jeunesse en 2018, qualificatifs aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires (Argentine)», indique le Comité olympique et sportif algérien (COA). «A cette occasion, il sera procédé à la signature de l'accord d'organisation des JAJ-2018, mercredi au siège de la wilaya d'Alger. Des discussions seront également engagées sur les prochains Jeux africains de 2019 qui auront lieu en Guinée équatoriale», ajoute un communiqué du COA. La délégation, qui verra également la présence du président de l'Union des confédérations sportives d'Afrique (UCSA), Ahmed-Nasser Mostefa et d'un représentant de l'Union africaine (UA), visitera à cette occasion l'ensemble des installations sportives retenues pour l'événement continental ainsi que le siège du comité d'organisation des JAJ 2018 et les structures d'accueil et d'hébergement des athlètes.