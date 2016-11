LEICESTER CITY Retour gagnant de Slimani contre Middlesbrough

L'attaquant international algérien de Leicester City Islam Slimani, éloigné des terrains depuis près deux semaines à cause d'une blessure à l'aine, a réussi son retour à la compétition avant-hier, en offrant un précieux nul à son équipe contre Middlesbrough (2-2) pour le compte de la 13e journée du championnat d'Angleterre. Les «Foxes» étaient menés (2-1) dans leur antre du King Power Stadium et semblaient s'acheminer tout droit vers une nouvelle défaite à domicile, lorsque Slimani a transformé un penalty (90'+3). C'est un autre Algérien, également sur penalty, qui avait inscrit le premier but des «Foxes», à savoir Ryad Mahrez (34'), alors que l'Espagnol Negredo a signé un doublé pour Middlesbrough (13' et 71'). Slimani avait manqué les deux précédents matchs de Leicester, contre Watford (2-1) en championnat et le Club Bruges (2-1) en Ligue des champions. Il n'a repris les entraînements avec le groupe que cette semaine. Malgré ce nul contre Middlesbrough, les champions d'Angleterre en titre restent dans une situation délicate en Premier League, où ils restent scotchés à la 13e place, avec seulement deux points d'avance sur le premier club non relégable, Hull City.