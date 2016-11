NUNO ESPIRITO, COACH DU FC PORTO "Pas de problème avec Brahimi"

L'entraîneur du FC Porto, Nuno Espirito Santo, s'est expliqué sur la situation de Yacine Brahimi à la fin du match contre Belenenses, sanctionné par un nouveau nul (0-0) pour les Dragons, le troisième de suite. «Je ne peux parler de cas individuels, mais il n'y a pas de problème avec Brahimi. J'ai essayé tous les joueurs. Chacun d'eux a ses propres caractéristiques. Ils sont tous des options et les choix sont difficiles à faire», dira Nuno Espirito Santo, en position de faiblesse, après les dernières contre-performances de son équipe tant en Ligue des champions qu'en championnat où le FC Porto est distancé par ses traditionnels concurrents, le Benfica et le Sporting Lisbonne, et pourrait même tomber du podium en cas de victoire du Sporting Braga hier soir devant Feirense. Brahimi n'a plus joué en club depuis le 29 octobre dernier. Deux clubs veulent l'engager cet hiver, Everton et le club turc Besiktas.