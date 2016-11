TOURNOI DE QUALIFICATION À LA FIBA AFRICA CHAMPIONS CUP DE BASKET-BALL La qualification du GSP passe par l'AS Salé

Les basketteurs du GS Pétroliers ont été battus par les Tunisiens du Club Africain sur le score de 72 à 64 (mi-temps: 41-35), avant-hier soir à Al-Hoceïma (Maroc) dans le cadre de la 2e journée du tournoi de qualification à la FIBA Africa Champions Cup (zone 1). Il s'agit de la première défaite des Pétroliers dans la compétition, après la victoire face au club organisateur de Chabab Rif Al-Hoceïma (69-65), vendredi. Les Algériens joueront leur qualification à la FIBA Africa Champions Cup (anciennement championnat d'Afrique des clubs champions), aujourd'hui à l'occasion de leur rencontre face aux Marocains de l'AS Salé. Ce tournoi de qualification de la zone 1 enregistre la participation, outre du GSP, du Club Africain, de l'AS Salé et du Chabab Rif Al-Hoceïma, sachant que les deux premiers disputeront la phase finale, prévue en décembre prochain au Caire. Six clubs ont déjà composté leur billet: Al-Ahly (Egypte), City Oilers (Ouganda), Kano Pillars et Customs (Nigeria), Primeiro de Agosto et Recreativo do Libolo (Angola).