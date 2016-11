QUALIFIÉ AUX DÉPENS DU MOB Le NAHD se rassure

Par Bachir BOUTEBINA -

L'ex-Milaha est désormais en besoin urgent de points en championnat car son classement actuel lui interdit dorénavant de gâcher le moindre point à domicile.

Le choc des 32es de finale qui s'est déroulé avant-hier à huis clos entre les Crabes du MOB et les Sang et Or du Nasria, est finalement revenu aux Nahdistes, grâce à un but inscrit en seconde période de jeu par Gasmi (51'), suite à une monumentale et inhabituelle erreur d'appréciation de l'excellent portier international mobiste Rahmani. Le Nasr d'Hussein Dey a ainsi récidivé contre le MOB, qu'il avait déjà éliminé la saison passée en 8es de finale à Béjaïa. Les Sang et Or crucifient ainsi à leur tour un ténor bougiote totalement en rade aujourd'hui, au lendemain de sa dernière finale perdu en coupe de la CAF. L'ex-Milaha qui restait sur un dernier derby perdu face à l'USM Alger (1-2) pour le compte du championnat, devait donc impérativement réagir dans l'épreuve, d'autant plus que le dernier finaliste malheureux de la précédente édition restait sur une longue série de contre-performances, et au terme de laquelle le coach Youcef Bouzidi est parti, pour finalement rejoindre cette semaine les Crabes du MOB. Pour Alain Michel, il fallait au NAHD cette qualification car selon l'ex-driver du CRB, il aurait été très malvenu de préparer le prochain match, prévu à la fin de cette semaine au 20-Août 1955 contre le DRB Tadjenanet, au lendemain d'une élimination qui aurait eu de sérieuses conséquences sur ses joueurs. Le technicien français savait pertinemment que les Sang et Or avaient grand besoin de cette qualification aux 16èmes de finale. Pour preuve, les Gasmi, Herida, Bendebka et consorts, ont clairement laissé entendre autour d'eux que le Nasria compte bien aller jusqu'en finale cette saison. Il n'en demeure pas moins que les Nahdistes qui ont eu le grand mérite de se qualifier régulièrement en déplacement, devront attendre le 4 décembre prochain pour connaître le nom de leur futur adversaire. Mais dans l'immédiat, il faudra surtout aux gars d'Hussein Dey, de savourer à sa juste valeur cette dernière victoire glanée à Sétif, avant d'affronter à Alger, un Difaâ constantinois dont le coach actuel, en l'occurrence Liamine Bougherrara, attend désormais une réaction du DRBT, notamment au lendemain de son élimination prématurée de l'épreuve populaire. Le Onze nahdiste remanié avant-hier par Alain Michel, et au sein duquel on notait le retour dans l'équipe de Benaï, et celui du portier Merbah, s'est avéré des plus payants, notamment malgré l'absence d'un élément clé comme Walid Ardji, dont la blessure à une épaule contre l'USM Alger, a empêché l'actuel jeune excellent joueur offensif du Nasria d'être aligné contre le MOB. L'ex-Milaha est désormais en besoin urgent de points en championnat car son classement actuel lui interdit dorénavant de gâcher le moindre point à domicile. Le NAHD a certes rebondi au bon moment en coupe d'Algérie il n'empêche que les Sang et Or doivent impérativement redevenir conquérants en Ligue 1 Mobilis avant l'entame du prochain mercato.