CAN 2016 DE HANDBALL (DAMES) Mission délicate des Algériennes

La compétition aura lieu en Angola pour trois semaines

A la CAN 2016, les Algériennes évolueront dans le groupe B et affronteront respectivement le Congo (29 novembre), la Guinée (1er décembre) et la Tunisie, tenante du titre (2 décembre).

La sélection algérienne féminine de handball prendra part à la 22e coupe d'Afrique des nations, qui débutera aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 7 décembre prochain en Angola, avec l'ambition d'aller le «plus loin possible» dans la compétition même si la mission sera «très difficile», a indiqué l'entraîneur national, Zoheïr Guernane. «Ça va être très difficile, nous allons aborder la compétition match par match, en essayant d'aller le plus loin possible face aux meilleures nations africaines», a déclaré Guernane. Zoheïr Guernane, qui a pris les commandes de la sélection algérienne féminine l'été dernier alors que celle-ci était en hibernation depuis la CAN 2014 à Alger, a estimé que la préparation de l'équipe était «insuffisante» pour se fixer des objectifs ambitieux.

«La CAN ne se prépare pas avec deux stages où il n'y avait même pas la totalité de l'effectif. Notre mission en Angola sera très difficile, mais nous allons faire le maximum pour honorer les couleurs de l'Algérie», a-t-il répété. En vue de la CAN 2016, les Algériennes ont effectué deux stages de préparation à l'étranger. Le premier s'était déroulé au Portugal du 4 au 14 octobre, alors que le deuxième a eu lieu en France du 14 au 22 novembre, au cours duquel trois matchs amicaux ont été disputés, dont le dernier conclu par une cuisante défaite face au Sénégal (23-09). Concernant l'effectif retenu pour la CAN 2016, le staff technique national qui comprend également le Franco-Serbe Semir Zuzo, a fait confiance à une jeune génération à laquelle s'ajoutent huit joueuses évoluant en France. «Dans un premier temps, nous avons fait appel à de jeunes joueuses, notamment celles qui ont participé à la CAN U20 disputée au Kenya en 2015. Mais leur manque d'expérience nous a poussés à renforcer l'effectif par des joueuses qui évoluent en France», a expliqué le coach national. A la CAN 2016, les Algériennes évolueront dans le groupe B et affronteront respectivement le Congo (29 novembre), la Guinée (1er décembre) et la Tunisie, tenante du titre (2 décembre). La poule A est composée quant à elle de l'Angola (pays hôte), de la RD Congo (vice-championne d'Afrique), du Cameroun, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. «C'est un groupe assez difficile. Nous sommes, certes, directement qualifiés en quarts de finale après le retrait de l'Egypte, mais nous allons jouer nos matchs à fond afin d'éviter les gros morceaux au prochain tour», a souligné Guernane.

En 16 participations à la phase finale de la CAN, l'Algérie a terminé quatre fois sur le podium, dont une finale perdue face à la Côte d'Ivoire (35-19) en 1996 à Cotonou (Bénin).