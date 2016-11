COUPE D'ALGÉRIE-32ES DE FINALE:14 CLUBS DE LIGUE 1,5 DE LIGUE 2 ET 13 DES DIVISIONS AMATEURS La hiérarchie globalement respectée

Par Bachir BOUTEBINA -

L'entrée en lice dans l'épreuve populaire des ténors de la Ligue 1, ce dernier week-end, a finalement permis à 14 clubs de l'élite, de passer sans gros frais les 32èmes de finale.

Hormis l'élimination du DRB Tadjenanet face au CABBA, club de Ligue 2, et celle du MO Béjaïa devant le NAHD, tous les autres ténors de la Ligue 1 ont réalisé l'essentiel, que ce soit à domicile ou bien en déplacement. Il est vrai que la JS Saoura a failli passer à la trappe dans les Aurès, après avoir été contrainte par Magra à recourir à la fatidique série des tirs au but (6-5), et au terme de 120 minutes sanctionnées par un 0-0. Toujours à Batna, le CAB a lui aussi éprouvé les pires difficultés pour venir à bout d'une très belle formation kabyle de la JS Azzazga (2-1). La Kabylie, qui a perdu en chemin le MOB et la JSMB, compte désormais deux représentants en 16èmes de finale, en l'occurrence la JSK et la toujours équipe de Beni Douala. Côté ténors algérois, il faut noter la difficile qualification à Bologhine du MCA aux dépens de l'OM Arzew (3-2) car le dernier, tenant en date du trophée populaire, a attendu la fin de la deuxième période de jeu pour faire la différence. Le CRB s'en est sorti à bon compte face à Bordj Ghédir grâce à un but de Fahem Bouazza sur penalty, alors que les Harrachis de l'USMH ont éprouvé toutes les peines du monde à Chlef, devant une coriace équipe de Oued Sly, avant d'avoir le dernier mot (2-1), et doivent surtout une fière chandelle à leur portier Zeghba qui a arrêté un penalty, alors que le score était vierge.

Les Relizanais du Rapid ont eux aussi longtemps joué avec le feu chez eux, avant d'arracher la qualification contre une très volontaire formation voisine de l'ES Mostaganem (2-1). Seul l'O Médéa a fait preuve de beaucoup de caractère en allant chercher la qualification à Aïn Fakroun, aux dépens du CRBAF sur le score de 2-0, et confirme ainsi la réussite actuelle du nouveau promu en Ligue 1 Mobilis des gars du Titteri.

La wilaya du Titteri a tout de même perdu avant-hier à Médéa son deuxième représentant dans l'épreuve populaire, en l'occurrence Berrouaghia que drive un certain Mounir Dob, et qui a été éliminé par les redoutables Canaris de l'US Tébessa (1-2), l'ex-étonnant demi-finaliste de l'édition écoulée. Le public sportif a aussi eu droit, via le petit écran, à un sacré match de coupe d'Algérie, à l'occasion du choc USM Annaba-US Biskra, et au terme duquel les prestigieux Annabis d'antan, ont écarté le club phare des Zibans que drive cette saison en Ligue 2 Mounir Zeghdoud (2-1). Une rencontre qui a longtemps tenu en haleine le nombreux public du stade du 19-Mai 1956 d'Annaba.

Les Tuniques rouges prennent ainsi leur revanche sur les Biskris, et les coéquipiers de Maïza ont fait étalage d'un football d'excellente facture. Dame coupe compte désormais deux cendrillons, en l'occurrence le CAM Skikda et le DRB Staouéli. Deux formations qui accèdent pour la première fois aux 16èmes de finale. Il est vrai que le public sportif connaît très bien le football skikdéen, à travers la prestigieuse JSMS. Mais ignore tout de cette équipe du CAMS qui a éliminé un autre ex-grand du football national, en l'occurrence l'ancestrale ES Guelma (1-0). Skikda qui a enfanté de tous temps des footballeurs de qualité et de renom, mise désormais sur un autre exploit de son unique dernier représentant en coupe d'Algérie.

L'autre petit poucet régional-Centre II, en l'occurrence le DRB Staouéli, qui est plutôt réputée pour son basket-ball, le DRBS si cher par le passé à l'ex-président Baâdj H'mida, et à son ancien emblématique capitaine Mustapha Gharbi, rejoint ainsi pour la première fois de son histoire, toute une horde d'équipes, toutes ambitieuses de charmer Dame coupe, à l'instar de cette sympathique formation tlemcénienne de Hennaya, seule représentante des Zianides. Enfin, côté Chaoui, en plus du CA Batna, il faudra aussi compter avec l'US Chaouïa d'Oum El Bouaghi, et l'USM Khenchela qui revient au premier plan grâce à l'épreuve populaire. Il reste que la Ligue 2 ne sera plus représentée que par cinq ténors, en l'occurrence le PAC, l'ASO, le MCS, le CABBA et l'USMB. Dame coupe a déjà fait un premier tri, et le suivant s'annonce des plus palpitants, d'autant plus qu'il reste encore en course pas moins de 14 ténors de la Ligue 1 Mobilis.