LES JOUEURS LOCAUX ET LA SÉLECTION NATIONALE Le paradoxe perdure

Par Saïd MEKKI -

Benkhemassa et compagnie n'ont pas vraiment eu leur chance chez les Verts pour prouver leurs qualités

Le magazine sportif France Football, qui est revenu dans sa dernière livraison sur «les dessous d'un malaise» au sein de la sélection nationale après sa défaite face au Nigeria (3-1), a fait un constat bien remarquable au sujet des joueurs locaux.

«En Algérie, malgré le déficit de formation, les (bons) joueurs ne manquent pas. Il faut juste les repérer, les faire travailler et surtout leur faire confiance.

Sur ce terrain-là, l'Algérie a perdu du terrain», a-t-il soutenu, faisant observer que «tout ce qui fait l'ADN des Verts semble s'être mis en off».

Amère réalité que tous les fans des Verts ont fait remarquer mais cela ne semble, outre mesure, pas être pris en considération par les différents staffs techniques qui ont succédé à Vahid Halilhodzic. Mieux encore, les anciens joueurs des Verts ont également fait ce constat tout en critiquant certains joueurs algériens résidant à l'étranger. Or, cela a fait couler beaucoup d'encre au point où des responsables se sont élevés contre ces critiques alors qu'en réalité, les anciens joueurs voulaient juste indiquer qu'il faut donner une certaine importance aux joueurs locaux.

En d'autres termes, ces anciens joueurs ainsi que des fans des Verts, des observateurs et des spécialistes sont unanimes à relever l'absence de «confiance» pour les joueurs locaux. Or, d'aucuns, même les plus novices des fans du football, savent que lorsqu'on ne donne pas la chance à un quelconque joueur, il ne pourra en aucun cas montrer ses capacités et encore moins donner ce qui est le plus attendu de lui à une sélection nationale. Or, le constat fait avec les différents staffs techniques est très simple: les joueurs locaux s'ils sont convoqués ne figurent qu'en liste d'attente pour ne pas dire sur les gradins et pour les meilleurs juste sur la liste des 18. Ils n'auront de chance de jouer que lorsqu'un «cadre» de l'équipe est blessé ou suspendu.

C'est une réalité qu'il faudra bien prendre en charge. Et là, il faut aussi noter l'absence de réaction de la direction technique nationale censée encourager les joueurs locaux. Sinon, à quoi cela servirait d'avoir des joueurs locaux en sélection olympique et en sélection des joueurs locaux justement, soit la A', alors qu'au fond, ce sont d'autres joueurs qui sont choisis d'une manière générale, sauf, cas d'absence de «cadres» comme déjà mentionné. Il n'est jamais trop tard pour «aider» les joueurs locaux juste en leur faisant confiance de temps en temps. Car ainsi et sur le plan psychologique, ces joueurs locaux daigneront faire des efforts au sein de leurs clubs pour gagner la confiance du ou des «sélectionneurs».

Car pour le moment, ces joueurs locaux se sentent tellement diminués par les différents staffs techniques qu'ils se disent certainement au fond de leur conviction qu'il est inutile de faire des efforts pour rien...

Le nouveau sélectionneur des Verts, le Belge Georges Leekens, devrait se pencher sur ce cas, lui qui a certaines circonstances atténuantes avant la phase finale de la CAN 2017 au Gabon...