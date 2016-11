ANDERLECHT Hanni marque après deux mois

L'avant-centre algérien, Ishak Belfodil, renverse la vapeur face à Zulte Waregem, le leader du championnat de Belgique lors des 20 dernières minutes pour une victoire 4-1 du Standard. Décidément métamorphosé cette saison, Ishak Belfodil qui est le véritable leader technique de l'équipe du Standard de Liège a inscrit son 4e but en championnat à la 71e minute de la tête pour permettre aux siens de mener 2-1 après que le leader du championnat Zulte Waregem avait égalisé à la 63e minute. Mais il faut souligner que l'adversaire des «rouches» était réduit à 10 après l'expulsion d'un joueur et s'était vu refuser un penalty, alors que le but de Belfodil est sans doute entaché d'un appui de l'Algérien.

Cependant le numéro 99 a encore réalisé une très belle performance. Six minutes après son but, il déborde sur la droite avant de servir Emond pour le 3-1 (77').

Bis repetita quatre minutes plus tard, encore un centre, cette fois pour Edmislon (81'), 4-1.

Même si le Standard désormais 7e reste loin de la tête, Belfodil a inscrit cette saison 4 buts et offert trois passes décisives en championnat, ainsi que 3 buts en Europa League.