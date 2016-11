ARSENAL Bennacer ciblé par plusieurs clubs

International algérien depuis quelque temps, Ismaël Bennacer fait la joie de l'équipe réserve d'Arsenal avec laquelle il brille cette saison. Du coup, le milieu de terrain des Verts commence à intéresser plus d'un club en Europe. D'après certaines sources médiatiques, plusieurs formations de Ligues 1 et 2 françaises sont venus aux nouvelles pour Bennacer. Il s'agit de Guingamp, de Lorient et du Havre. Le joueur des Gunners est également dans le viseur des certains clubs de deuxième division anglaise et du championnat de D1 belge.