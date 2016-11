BENZIA, ATTAQUANT DE LILLE "Je n'ai jamais lâché"

Le jeune international algérien, Yassine Benzia, rebondit à Lille après le départ de Frédéric Antonetti. Le nouvel entraîneur du LOSC, Patrick Collot, l'a titularisé face au FC Nantes, samedi dernier, où il a joué 71 minutes et réalisé d'encourageantes statistiques (84,6 de passes réussies, 100% de dribbles réussis, 70% de duels gagnés et deux tirs). Marginalisé par Antonetti, Benzia ne cache pas sa joie de retrouver sa place dans le onze lillois. «Je n'ai jamais lâché pour revenir dans l'équipe. Ça porte ses fruits, je suis très heureux que le coach me fasse confiance. À moi de lui rendre la pareille», a déclaré à la fin du match contre le FC Nantes l'ancien attaquant lyonnais qui a ressenti des douleurs au niveau des adducteurs. «Il me manquait un peu de rythme et j'avais mal aux adducteurs sur la fin. Mais je serai apte face à Caen», rassure Benzia dont la dernière titularisation remonte au 10 septembre dernier à l'occasion du choc contre l'AS Monaco.