CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE D'ENDURANCE (ÉQUITATION) Le club Emir Abdelkader s'illustre

Les cavaliers du club équestre «Emir Abdelkader» de Tiaret se sont distingués de fort belle manière en s'adjugeant les premières places au championnat d'Algérie d'endurance, clôturé avant-hier au centre équestre éponyme de Tiaret.

Dans l'épreuve d'élite sur une distance de 90 kilomètres et destinée aux chevaux de 6 ans et cavaliers de 18 ans et plus, qui a enregistré la participation de 21 concurrents, le cavalier de l'ASLEC de Tiaret, Chaïbi Abderrahmane montant «Olivia» s'est imposé devant Djelloul Abdelkrim et Abbès Mohamed, tous deux du club «Emir Abdelkader».

A l'épreuve de 60 km réservée aux chevaux de 5 ans et cavaliers de 14 à 25 ans (16 concurrents en lice), la première place est revenue au cavalier Rabie Noureddine du club «Emir Abdelkader» de Tiaret montant «Etoile» qui a totalisé 38,43 points devant son coéquipier Akouch Ferhat sur «Saâd El Ajyal» (37,61 pts) et Hartim Abdellah de la «Garde républicaine» montant «Lorient» (37,44 pts). Chez les jeunes cavaliers de 14 ans et plus sur une distance de 40 km (participation de 22 cavaliers et chevaux de 4 ans), la victoire est revenue à Rabie Djamel du club «Emir Abdelkader» de Tiaret enfourchant «Tergi» avec 35,57 points qui a devancé les deux cavaliers de la Ligue de Blida, Gendour Laïd sur «Akla» avec 25,29 points et Hemti Salah montant «Doudoul» avec 24,82 points.

Cette compétition de sports équestres de deux jours, organisée par la Ligue de wilaya de Tiaret en collaboration avec la Fédération équestre algérienne (FEA), a été marquée par la participation de 59 cavaliers issus des clubs suivants: Garde républicaine, club Brabtia d'El Kala (El Tarf), club El Assil de Skikda, l'OPLA Caroubier (Alger), centre équestre de Bordj El Kiffan (Alger), centre équestre de Zéralda (Alger), club hippique de la Mitidja (Blida), club de la Ligue de Blida, centre équestre Emir Abdelkader de Tiaret et centre équestre de loisirs de Tiaret.

Ce rendez-vous sportif a été marqué par la présence de connaisseurs et de professionnels du cheval sous un temps favorable.

Le niveau technique de la compétition a été jugé «appréciable» par les spécialistes.

A noter la bonne organisation de cet événement sportif tout au long de son déroulement, sur un parcours vallonné et assez technique, dans une ambiance de convivialité et de fair-play.

Cette compétition a été officiée par des juges et vétérinaires de la FEA qui ont veillé au bon déroulement des épreuves.

Les raids équestres d'endurance sont des épreuves au chronomètre sur un itinéraire imposé, mettant en valeur les qualités de résistance du cheval et la capacité du cavalier à respecter sa monture.