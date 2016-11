CLASSEMENT DES BUTEURS DU CHAMPIONNAT TUNISIEN Chenihi se fait rejoindre en tête

L'attaquant international algérien du Club Africain, Ibrahim Chenihi ayant terminé la phase aller de la Ligue 1 tunisienne seul en tête du classement des meilleurs buteurs, avec cinq réalisations, s'est fait rejoindre ce week-end par le fer de lance de l'Espérance Tunis, Taha Yassine Khnisi. Le baroudeur espérantiste avait terminé la phase aller à la 2e place, avec quatre réalisations, mais il a consolidé son capital à l'occasion de la 8e journée, en inscrivant un nouveau but contre le Stade Gabésien (2-0). De son côté, Chenihi s'est contenté d'une passe décisive pour son compatriote Mansour Benothamne, lors de la victoire contre Hammam-Lif (2-0).

Derrière le duo Chenihi-Khnisi, trois joueurs se partagent la 2e place, avec quatre buts chacun. Il s'agit d'Iheb Msakni (Etoile Sportive du Sahel), Prince Ipara (Club Bizertien) et Saber Khalifa (Club Africain), au moment où dix joueurs se partagent la 3e place.

Parmi eux, trois joueurs du Club Sfaxien, à savoir Alaa Marzouki, Maher Hannachi et Oussama Amdouni, aux côtés desquels on retrouve deux éléments de l'AS Gabès: Fahmi Kacem et Lamjed Ameur et deux autres joueurs du Stade gabésien: Dramé Michailiou et Hicham Essifi.