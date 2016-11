COUPE D'ALGÉRIE DE RAFLE (MESSIEURS/DAMES) 30 triplettes engagées dans la 23e édition

Trente triplettes de rafle, (19 messieurs et 11 dames) seront engagées dans la 23e édition de la coupe d'Algérie, qui se déroulera les 1er et 2 décembre 2016 à la salle omnisports de Bordj El Bahri (Alger), a-t-on appris hier auprès des organisateurs. Les participants à cette compétition sont issus de neuf wilayas: Alger, Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, Chlef, Sétif, Skikda, Batna, Biskra et Ouargla. Avec six triplettes engagées chez les messieurs et quatre autres chez les dames, la wilaya d'Alger sera la plus représentée dans cette 23e édition de la coupe d'Algérie de rafle. Un réunion technique précédera le tirage au sort et la cérémonie d'ouverture, prévue jeudi, à partir de 17h. Le début de la compétition est prévu juste après, et se poursuivra jusqu'à minuit. Les qualifications reprendront vendredi, de 8h à 18h, alors que les finales auront lieu entre 18h et 18h30. Cette 23e édition de la coupe d'Algérie est organisée par la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB), en collaboration avec la Ligue algéroise de la discipline.