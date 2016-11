GHEZZAL, ATTAQUANT DE L'OLYMPIQUE LYONNAIS "On avait peur du PSG"

L'international algérien de l'Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal, a renoué avec la compétition, avant-hier soir, à l'occasion du choc contre le PSG, vainqueur (1-2) au Parc OL. Ghezzal, qui a joué 80 minutes, s'est montré affecté par la défaite en zone mixte. «Cette défaite laisse un goût amer car nous n'avons pas fait ce qu'il fallait en première période. On les a trop laissés jouer, on a trop été spectateur. C'est dommage car on perd 45 minutes. Nous revenons en deuxième période avec d'autres intentions. On montre qu'on sait jouer et qu'on peut les mettre en danger. Nous avons fini le match avec beaucoup de regrets», dira le prodige lyonnais tout en admettant que son équipe a trop respecté le PSG. «Je pense qu'on avait peur du PSG. Un petit peu. Ce serait prétentieux de dire que ce n'était pas le cas après notre défaite face à eux l'été dernier. Je ne sais pas si ça a joué. Le coach ne nous a pas dit de refuser le jeu. Il nous a demandé de mettre un bloc compact au milieu du terrain et de nous projeter. Nous avons été un peu trop timorés. Peut-être avions-nous encore en tête la grosse claque prise au Trophée des Champions. On a avancé avec crainte et c'est dommage car on montre vraiment un autre visage en deuxième mi-temps», a-t-il précisé.