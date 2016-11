LIGUE D'ALGER DE VOLLEY-BALL L'AG élective aujourd'hui avec ou sans quorum

Il est à noter le peu d'engouement des candidats pour briguer un poste au sein de la Ligue depuis l'ouverture des candidatures, le 30 octobre 2016 pour le mandat olympique (2016-2020), malgré la prolongation du délai jusqu'au 23 novembre 2016.

Dernièrement, un fait un peu insolite s'est déroulé lors des travaux de l'assemblée générale élective de Ligue algéroise de volley-ball, en raison du nombre insuffisant, cinq sur sept possible, de postulants au poste du bureau exécutif et qui finalement n'a pas été validé par la DJSL de la wilaya d'Alger.

Ces travaux ont finalement été reportés malgré la présence du quorum, en présence du huissier de justice, maître Nora Kerfah, du représentant de la DJSL d'Alger, Mustapha Yadi, une autre session est prévue aujourd'hui à 11h au centre de l'ODEJ Alger-Centre. En ce qui concerne la présidence, un seul postulant remplissant les critères, à savoir le président sortant Clous Lahoucine, par contre, celle de Rahim Amalou mandaté par le club de Ruba Ben Aknoun a été rejetée par le bureau exécutif, alors qu'on a enregistré au début uniquement sept candidatures dont cinq valables à ce bureau, mais aucune de sexe féminin. Il est à noter aussi le peu d'engouement des candidats pour briguer un poste au sein de la Ligue depuis l'ouverture des candidatures, le 30 octobre 2016 pour le mandat olympique (2016-2020), malgré la prolongation du délai jusqu'au 23 novembre 2016 de dépôt des candidatures pour l'élection du nouveau président et du bureau exécutif de la Ligue pour aboutir enfin à huit candidatures pour sept postes en lice, à savoir messieurs, Hocine Abidi (WORouiba), Athmane Aït El Hara, Mohamed Chelaghama, Neggazi Mustapha, Djillali, Mustapha Ouadi (NO Réghaïa) et Hakim Yahia (président NRS).

Le dossier de toute candidature dans le cadre du scrutin devra être conforme aux dispositions des nouveaux statuts de la Ligue et du club sportif amateur (CSA) en vigueur depuis juin 2016. Il recommandé aux présidents de CSA de transmettre et déposer au niveau de la Ligue le PV de l'élection de la composante du bureau du club ainsi que le PV du huissier de justice afin de participer aux travaux de l'assemblé générale élective de la Ligue algéroise, prévu aujourd'hui. Par ailleurs, pour prendre part aux travaux, il faut que le nom et prénom figurent dans la liste du PV en qualité de membre du bureau du CSA et mandatement écrit du Président du CSA.

Les candidats postulants au poste de président ou membre bureau exécutif de la Ligue algéroise de volley-ball doivent être membre de l'assemblée générale du bureau du CSA le mandatement doit être avisé par la direction de la jeunesse des sports et loisirs de la wilaya d'Alger.