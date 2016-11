MANIFESTATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES Ould Ali invite les fédérations à éviter les lacunes constatées

Le ministre a présidé une réunion de la Commission nationale de préparation et d'organisation des manifestations sportives internationales en Algérie.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a invité les fédérations concernées par l'organisation des manifestations internationales à disséquer les lacunes relevées et porter les correctifs nécessaires en vue des prochains rendez-vous en concertation avec les secteurs impliqués.

Le ministre a présidé une réunion de la Commission nationale de préparation et d'organisation des manifestations sportives internationales en Algérie, axée sur les bilans et les perspectives présentés par les fédérations en charge du Concours international du saut d'obstacles, du Rallye d'Algérie «2e Challenge Sahari International» et du Grand Tour d'Algérie de cyclisme 2017. Après avoir entendu les présidents des fédérations de sports équestres, cyclisme et sports mécaniques, le ministre a tenu à transmettre à la Fédération algérienne des sports équestres les félicitations du président de la République et du Premier ministre pour la bonne organisation du Concours international des sauts d'obstacles. Il a également tenu à encourager cette fédération qui s'est vu confier par la Fédération internationale l'honneur d'organiser en Algérie la finale du challenge mondial de sauts d'obstacles en 2017. Au cours des débats, le ministre a demandé que les bilans de ces manifestations sportives internationales portent également sur leur impact sportif tant sur les populations et les économies locales que sur le développement des disciplines concernées.

Ould Ali s'est également félicité de l'apport des wilayas dans l'accompagnement de ces grands rendez-vous sportifs tout en remerciant les représentants des secteurs pour leur disponibilité permanente et leur apport à la réussite de ces trois manifestations.

Par ailleurs, la prochaine réunion de la Commission portera sur les préparatifs liés au prochain Grand Tour d'Algérie de cyclisme, prévu en mai 2017.