MEHDI ABEID, JOUEUR DU FC DIJON "Je ne l'oublierai pas de sitôt ce premier but"

Le milieu de terrain de la sélection nationale, Mehdi Abeid, est très content de son premier but en Ligue 1 sous les couleurs de Dijon, un but splendide qui sera gravé dans sa mémoire pour longtemps.

«C'est mon premier but en Ligue 1, je ne l'oublierai pas de sitôt», a déclaré Abeid avant de raconter son chef-d'oeuvre. «Je me suis dit que je n'ai rien à perdre, j'ai tout lâché et je suis très content que ce soit rentré», dira l'international algérien dont la joie n'a pas été complète à cause de la défaite (3-2) de son équipe à Bordeaux, après avoir mené deux fois au score.